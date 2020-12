Stedelijke musea in Ieper (nu pas) terug open

Het is nog kalm op de openingsdag van het In Flanders Fields Museum, maar wie er was, keek lang uit naar de heropening.

Net als alle andere musea moest het eerste wereldoorlogmuseum begin november verplicht dicht. Totaal onverwacht mochten ze een maand later weer open. Ieper besliste om dat toch niet hals over kop te doen, en nog twee weken langer dicht te blijven. Het personeel was op andere diensten ingezet, bovendien is dit hoe dan ook een kalme periode.

Reserveren blijft voorlopig verplicht, net als alle coronamaatregelen, die u intussen wel al kent.