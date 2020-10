Steden wachten niet: hier gaan maatregelen sneller in

Oostende, Oudenburg, Gent, Mechelen en Aarschot waren de eerste steden om vroeger op de bal te spelen. Opvallend, daar is overal een Open VLD-burgemeester aan de macht. Zij hebben er wel begrip voor dat Vlaanderen meer tijd nodig heeft om de nieuwe maatregelen over het hele grondgebied uit te rollen, maar zelf willen ze geen dag meer verliezen. En dus voeren ze nu al de maatregelen in.

Oostende: morgen

Waar mogelijk neemt Oostende nu al maatregelen. Het Stadsmuseum en de tijdelijke expo rond Permeke in de Venetiaanse Gaanderijen sluiten morgen al. In overleg met Stad Oostende besliste ook Mu.ZEE om vanaf morgen te sluiten. Cultuurhuizen Kursaal en De Grote Post organiseren deze week geen voorstellingen meer. De repetitieruimtes in Duin en Zee zijn vanaf morgen niet langer te gebruiken. Ook alle sportinfrastructuur van Stad Oostende, inclusief het zwembad, gaat morgen dicht voor minstens drie weken.