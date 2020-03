Balta stopt zijn productie in de vestigingen in Sint-Baafs-Vijve, Waregem en Avelgem, en dat tot maandag. Een tweede afdeling in Sint-Baafs-Vijve en Tielt blijft wel open.

Ook het personeel van Bekaert Zwevegem en Ingelmunster moet zeker tot maandag niet meer aan de slag.



CNH uit Zedelgem laat intussen weten dat de productie maandag niet heropgestart wordt.