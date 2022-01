Steeds meer bewindvoerders nodig, een online steunpunt helpt hen nu

In Brugge heeft justitieminister Vincent van Quickenborne een online steunpunt over bewindvoering gelanceerd.

Onder meer door de toename van dementie zijn in onze provincie alleen al 10.000 mensen niet langer bekwaam om hun zaken goed te regelen. En dan is bewindvoering aan de orde. Vincent van Quickenborne, minister van Justitie: “Bewindvoering gaat over mensen die niet langer in staat zijn om over hun eigen vermogen te beschikken. En dan wordt een bewindvoerder aangesteld. En dat gaat over heel veel Belgen, meer dan 130.000 zelfs. En daar worden heel veel vragen over gesteld. Als ze bijvoorbeeld een schenking willen doen, kunnen ze dat nog doen? En hoe moet dat dan gebeuren?”

Alle vragen van familieleden of vrienden, maar ook van bewindvoerders zelf worden voortaan beantwoord op de website van het steunpunt. Het is een unieke samenwerking tussen de balies, de vrederechters en de griffies in West-Vlaanderen.