Steeds meer hotels aan de kust

De kust heeft weer meer dan 6000 hotelkamers voor toeristen. En dat is bijna 10 jaar geleden. De dalende trend is omgebogen. Veel kleine familiale hotels hebben plaats gemaakt voor appartementsgebouwen, maar voor het eerst stijgt het aantal hotelkamers weer.

Het kusttoerisme was vroeger seizoensgebonden. Nu komen de toeristen het hele jaar door naar de kust. En dus heeft ook een grote hotelketen als Accor met hotels als Mercure en Ibis, plotseling de kust ontdekt met 10 hotels van De Panne tot Knokke-Heist. Mercure Blankenberge is pas een week open gegaan.

Ann Bal, general manager van het hotel, denkt niet dat ze concurrentie vormen voor de kleine hotels: “Mensen die in een familiaal hotel willen verblijven zullen nooit in een ketenhotel verblijven. En dat is omgedraaid ook zo.” Het aantal hotelkamers aan zee groeit gestaag. Zo’n 200 hotels bieden samen meer dan 6000 kamers aan en dat is het hoogte aantal in bijna 10 jaar.