Steeds meer landbouwers met hun producten rechtstreeks naar horeca

In Bredene is de tweede grootste horecabeurs van het land geopend. 170 standhouders en 8.000 bezoekers verkijken zich 4 dagen lang op de nieuwste trends in de horeca. Opvallend: steeds meer landbouwbedrijven stappen met hun boerderijproducten rechtstreeks naar de horeca.

Daarnaast toch ook wat West-Vlaamse producten die wereldprijzen in de wacht slepen.

"Wij gaan bij de landbouwers de hopscheuten gaan oogsten. Met 15 man op het veld. Er komt ongeveer 10 cm op uw bord als culinair hebbedingetje en wij gebruiken de rest dat iets meer vezelachtig is, maar waar meer smaak in zit", zegt Pascal Pauwelyn van maatwerkbedrijf Sowepo uit Poperinge.

Brouwerij op Boerderij

Ook een nieuwe tendens: niets weggooien en zo kom je tot de beste jenever ter wereld. En bovendien West-Vlaams, uit Poperinge en via sociale economie geproduceerd in maatwerkbedrijf Sowepo. Poperingse hoppe is hier niet de enige link naar de landbouw. Een jaar geleden kwam er voor het eerst een Obuz uit de brouwerijtank van een boerderij.

"Wij hebben inderdaad een boerderij en een brouwerij. We hebben zelfs een brouwerij in de boerderij. We planten op het veld naast de brouwerij ook ons eigen gerst en het draf van het het bier geven we aan de koeien. het hele boerderijverhaal zit er volledig in", vertelt Arthur Muylle van Obuz.

(lees verder onder de foto)

Crème Brulée in diepvries

Een kersverse verkoopster op de horecabeurs houdt normaal legkippen in een bedrijf in Anzegem. Nu maakt ze makkelijk te ontdooien 'crème brulées', rechtstreeks op maat van de horeca.

Liesbet Desschans (Frozen Crème Brulée): "Wij hadden heel graag iets bij gedaan, want legkippen alleen, je zit altijd in de stal. Dat is leuk, maar je komt niet veel in contacten met de mensen en daarmee zijn wij bij crème brulée gekomen. Het innovatieve eraan is dat wij het met het krokante laagje suiker invriezen."

En ze kreeg een horeca-award voor innovatie.

"Meerwaarde bieden"

Het lijkt wel of landbouwers echt nieuwe markten zoeken en die vinden in de horeca. Duurzaamheid en korte keten. Bier en jenever van op de boerderij, desserts uit de kippenstal én ook een varkenshouder uit Houthulst die met 20 fijne vleeswaren volop mikt op de horeca.

"Wij hebben thuis een varkensbedrijf. Een familiebedrijf. Mijn man en ik en drie kinderen. Wij wilden een meerwaarde bieden. Vanuit het bedrijf tot op het bord hebben wij alles in handen. Tot in de horeca", zegt Herlinde Lafaut van varkenshouderij Glorius in Houthulst.

De beurs in Bredene loopt normaal in februari. Maar dat kon niet door corona.

Naast de 170 standhouders staan ook 190 kandidaten op de wachtlijst. Het Paalsteenveld van Bredene is voor de 13de editie dus veel te klein geworden.