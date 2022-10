Steeds meer mensen gaan naar de Kringwinkel

In West-Vlaanderen zijn er 21 Kringwinkels en gisteren was het er bijzonder druk. Maar dat heeft niet alleen te maken met de ‘Dag van de Kringwinkel’.

Steeds meer mensen vinden in deze moeilijk tijden de weg naar een Kringwinkel. De stijgende levensduurte drijft steeds meer kopers naar tweedehandsspullen.

Brugge heeft een groot aanbod aan tweedehandskleren, meubelen en decoratie. En veel mensen zoeken vintage spullen, maar we kopen vandaag ook bewuster of besparen op onze uitgaven. Winkelen in de Kringwinkel scheelt al vlug een slok op een borrel.

Moeilijke tijden

Ook de Kringwinkels hebben het niet gemakkelijk. De energiekost stijgt, in de ateliers worden spullen hersteld en getest, en de sociale werkgelegenheid geeft mensen kansen. Het ligt gevoelig en moeilijk om prijzen te verhogen.

"Ik zou het heel belangrijk vinden dat ze de prijzen niet verhogen. Uiteindelijk gaan wij het dan ook niet meer kunnen betalen. Ik ben naar Beernem geweest, een jas 20 euro, ik heb die teruggehangen," klinkt het.