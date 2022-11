Steeds meer mensen kiezen voor afscheidsplechtigheid in aula begrafenisondernemer

Steeds meer mensen kiezen voor een afscheidsplechtigheid in de aula van een begrafenisondernemer. Wij deden op Allerheiligen een rondvraag. In West-Vlaanderen ligt het gemiddelde al boven de helft en in sommige gemeenten loopt het zelfs op tot 70%.

De trend is ingezet en gaat alleen maar in stijgende lijn. De keuze voor een aula kreeg een boost door corona, toen we in beperkte kring afscheid namen. Bij een overlijden kiest 46 % van de bevolking in Poperinge voor een uitvaart in de aula van een begrafenisondernemer. In Diksmuide is dat 55% en in Lichtervelde 60%. at loopt dan verder op tot zelfs 70% in Zwevegem.

“In meer verstedelijkt gebied zien we toch dat het 65 à 70% is. Ik denk dan aan Menen, Kortrijk, Roeselare ook. Ik denk dat corona daar voor een stuk tussen zit. Mensen waren verplicht om afscheid te nemen in intieme kring en zochten dan ook alternatieve locaties om het afscheid te kunnen laten plaats vinden. En dan hebben we gezien dat die vraag naar een aula een enorme boost kreeg,” vertelt Aaron Serrus van Uitvaartzorg Serrus.

"Mensen kunnen op hun gemak afscheid nemen"

Mensen kunnen vrij kiezen om in de kerk, het crematorium of een aula afscheid te nemen, maar de verandering in de uitvaarcultuur zet zich door. Er is meer vraag naar een gepersonaliseerde dienst met beeld en geluid en internet. “Wij kunnen ook livestream aanbieden, wat meer en meer begint op te komen. En hier in onze aula hebben we drie verschillende punten waar we shots kunnen nemen van de dienst om een mooie herinnering te kunnen doorsturen naar de familie,” legt Simon Serrus uit.

Enkele West-Vlaamse uitvaarcentra zetten vandaag hun deuren open voor het publiek, zoals in Kuurne. “Ik vind dat een goed systeem. De mensen kunnen op hun gemak afscheid nemen van hun geliefde. Ik vind dat super. Ik woon hier in de straat en ik vind dat kalmerend, hoopgevend. En ik vind dat super om hier afscheid te nemen,” klinkt het bij Katrien Vanfleteren.

Er zijn enkele grote spelers die proberen hun greep op het uitvaartlandschap te verstevigen, maar blijkbaar kiezen mensen nu net voor de warme en persoonlijke zorg in kleine West-Vlaamse familieondernemingen. Wim Vanwynsberghe van Uitvaart Vanwynsberghe: “Er is enorm veel veranderd. Vroeger was het Dela, die enorm veel uitvaarten en uitvaarcentra heeft overgenomen. We hebben nu ook Sereni, die ook bij mij geweest zijn om het over te nemen, Maar ik wil zelfstandig blijven. Ik wil het op mijn eigen doen. Wij behandelen de families als familie van ons. En dat stimuleert de mensen die zeggen: we hebben ons goed gevoeld.”