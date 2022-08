Steeds meer mensen maken overstap naar onderwijs

Daar zit de verkorte lerarenopleiding in de lift. En die zogenoemde zij-instroom is in de scholen meer dan welkom door het lerarentekort. Al valt dat tekort in onze provincie nog wel mee.

Van elektrogroothandel naar de klas

Vanaf 1 september staat Jeroen Ribbens uit Marke voor het eerst echt voor de klas. Hij geeft dan STEM en economie aan Rhizo Vivato. Jeroen blijft voorlopig ook nog bij een elektrogroothandel werken. Maar de bedoeling is volledig over te stappen.

"Ik wil alle vakken geven waarin ik ervaring heb opgebouwd. Dat gaat van technische vakken als elektriciteit tot talen, als Nederlands, Engels en Frans. Ik sta open om het lerarentekort met veel enthousiasme in te vullen."

Verkort traject populair

Jeroen is 41 jaar en start straks ook de verkorte lerarenopleiding. Dat traject zit in de lift. Eind vorig academiejaar had hogeschool Vives 400 studenten en Howest 360. Howest had op 1 september toen 80 nieuwe inschrijvingen, nu zullen dat er zeker meer dan 120 zijn. Vooral de flexibiliteit trekt aan.

"Je kan trajecten spreiden in tijd van één jaar tot drie jaar", zegt Wouter Van Hoorn van Howest. "Je kan ook kiezen tussen contact- of afstandsonderwijs. We hebben locaties in Brugge en Oudenaarde en straks ook hier in Kortrijk. Je kunt kiezen voor een traject lerarenopleding of een regulier traject. We kijken echt op maat van elke cursist wat haalbaar of mogelijk is."

Combinatie met gezin

Jeroen gaat drie jaar studeren in combinatie met zijn huidige job, lesgeven en een druk gezinsleven. "Ik heb zelf 4 tieners in huis, nu zal het een hele klas zijn. Ik zal op het eind van het schooljaar kunnen zeggen of ze met mijn voeten hebben gespeeld of niet."