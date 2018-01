Steeds meer mensen naar Voedselbank

Op 5 jaar tijd is het aantal hulpbehoevenden met 30 procent gestegen, op 10 jaar tijd gaat het zelfs op 45 procent. Dat meldt de Belgische Federatie van Voedselbanken, die dit jaar haar dertigste verjaardag viert.

"Deze verjaardag geeft ons een dubbel gevoel. Langs de ene kant zijn wij bijzonder fier op onze medewerkers en op de resultaten die we kunnen voorleggen na 30 jaar", zegt gedelegeerd bestuurder Jef Mottar. "Langs de andere kant is onze innigste wens eigenlijk dat we overbodig zouden worden. Maar zo ziet het er niet naar uit, integendeel, jaarlijks groeit het aantal erkende minderbedeelden dat wij kunnen helpen verder. Onze werking blijft dus absoluut noodzakelijk en daarom willen we nu een versnelling hoger schakelen. Wij laten niemand in de steek."

De vzw lanceert vrijdag en zaterdag een nieuwe campagne, waarin gefocust wordt op de rol die elke burger kan spelen om de Voedselbanken te steunen. Samen met de campagne lanceren de Voedselbanken ook een nieuw giftkanaal: door "Food" te sms'en naar 3060 kan iedereen een bijdrage van 2 euro overmaken.