Steeds meer mensen nemen de fiets in Kortrijk. Vorig jaar waren er gemiddeld 4.000 fietsers per dag. In 2018 waren dat er 2.800.

Sinds eind september 2017 registreert een paal in de Budastraat het aantal fietsers. Het afgelopen jaar werden alle records gebroken, er passeerden bijna anderhalf miljoen fietsers. Dat is een stijging met bijna de helft vergeleken met vier jaar geleden. Juni was ook nu weer de drukste maand met op sinksenzaterdag niet minder dan 7.758 fietsers op één dag. Voor de stad het bewijs dat investeren in veilige fietspaden zijn vruchten afwerpt.