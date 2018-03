Steeds meer (verbaal) geweld tegen agenten

"De man trok me plots bij het haar, greep mijn dienstwapen en riep 'als ik ga, gaan jullie met mij mee'", getuigt inspecteur Jonas Crombez die zich samen met zijn collega burgerlijke partij had gesteld. "Ik moest even opgenomen worden in het ziekenhuis met een gekneusde duim, een buil en schaafwonden, maar die woorden waren het ergste. Mensen stellen zich tegenwoordig meer en meer negatief op tegenover de politie."

Mondige burgers

Gisteren werd ook een 23-jarige man uit Staden veroordeeld tot 7 maanden en een boete met uitstel voor opzettelijke slagen en weerspannigheid ten aanzien van een agent en een 42-jarige man uit Staden riskeert een celstraf van 6 maanden en een boete voor smaad en slagen. "Ik werk 32 jaar bij de politie. Vroeger werd het uniform gerespecteerd, nu zijn mensen mondiger", vertelt wijkinspecteur Patrick Herman (58), die een paar jaar geleden het gezicht was van een sensibiliseringscampagne tegen geweld. "Verbaal geweld is enorm kwetsend. 15 jaren geleden was de mentaliteit: 'jullie zijn agenten en moeten maar incasseren, daarvoor zijn jullie opgeleid'.

Evolutie in de opvang

De opvang van agenten is gelukkig enorm geëvolueerd." Dat bevestigt Luc Deryckere, korpschef van Arro Ieper. "We proberen onze mensen meer weerbaar te maken tegen verbaal geweld met opleiding, onder meer rond geweldbeheersing. Via training in het gebruik van pepperspray, matrakken en vuurwapens kunnen agenten een fysiek conflict de-escaleren. Heel recent besteden we meer aandacht aan interne opvang, wat we 'collegiale opvang' noemen. Een 10-tal vrijwilligers binnen de politiezone kregen extra begeleiding om collega's op te vangen."