Steeds meer volwassenen laten zich dopen

Het is vrij uitzonderlijk, maar in West-Vlaanderen hebben zich 6 volwassenen laten dopen tijdens de Paaswake, onder hen drie jonge vrouwen in de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

Één van hen is Axelle Vanhee. Zij is blij dat ze nog niet meteen bij haar geboorte gedoopt is: “Mijn ouders hebben mij vrijgelaten om die keuze te nemen op latere leeftijd door mij niet te dopen als baby. En ik vind dat eigenlijk wel mooi, want een baby is nog niet gelovig. Gelovig word je. Gelovig ben je niet geboren.”

Het bisdom Brugge verwacht dat het aan tal volwassenen die gedoopt wil worden zal toenemen, ten koste van het traditionele kinderdoopsel. “U ziet, zeker in het buitenland, dat die keuzes sterker worden, bij mensen die dan wel voor het geloof kiezen”, zegt bisschop Lode Aerts daarover. Dit jaar staat de teller in het bisdom Brugge al op 9 volwassenen.