Steeds minder gauwdiefstallen in Brugge

Er zijn steeds minder winkel- en gauwdiefstallen in Brugge. “Met dank aan ons gespecialiseerd team,” zegt de politie.

Vorig jaar noteerde de Brugse politie nog ruim 300 winkel- en gauwdiefstallen. Vijf jaar daarvoor waren dat er nog 1.200. Een opmerkelijke daling. Maar de politie wijst daarvoor naar haar gespecialiseerd team.

“Het team is opgeleid om dieven op te merken of te vatten. Ze hebben ondertussen veel ervaring opgebouwd en worden dus steeds beter in hun vak.”