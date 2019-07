De start van de grote vakantie is meteen ook het startschot van vele zomerkampen en speelpleinwerkingen. Voor animatoren in het jeugdwerk breken weer drukke tijden aan. Maar die zijn steeds schaarser, en dat heeft te maken met de vergoeding die ze krijgen.

Die is meestal kleiner dan wie kiest voor een echte vakantiejob. Bij speelpleinwerking Jakkedoe in Lendelede is er nog geen tekort. Integendeel: er is zelfs een reservepool. Met dank aan de lokale chiro-afdeling.

De animatoren verdienen een vrijwilligersvergoeding tussen de 18 en de 32 euro, naargelang ze wel of geen animatorenattest hebben en bij de hoofdleiding staan. En ook al zijn het lange dagen, geld is niet de drijfveer.