Steeds vaker horecabediening door buitenlandse krachten

“Who is the coffee for?” De kans dat je dit te horen krijgt wanneer je aan de kust op een terras zit te genieten van je pannenkoek, is groot.

Veel horeca-uitbaters erkennen dat het moeilijker is dan ooit om openstaande vacatures in te vullen. Zo ook Peter Claerhout van hotel Sanderhoved in Nieuwpoort die samen met Samuel Trybou het hotel uitbaat. Ze zien daarvoor verschillende oorzaken: “Sommige vorige werknemers zien het door de lange sluiting niet meer zitten om het harde werk op te nemen en om veel flexibele uren te werken. Bovendien is het verschil met de uitkering die ons sociaal vangnet verzekert, niet groot genoeg om mensen terug aan de slag te laten gaan. Als klap op de vuurpijl heeft de VDAB de laatste maanden veel werknemers omgeschoold voor jobs die aantrekkelijker zijn dan de horeca. Het gevolg: we vinden ons volk gewoon niet meer in België.”

Om het probleem op te lossen klopten de uitbaters aan bij Axintor Interim, dat inzet op het selecteren van buitenlandse talenten. Kelly Hesters: “Wij rekruteren al meer dan tien jaar anderstalige uitzendkrachten en jobstudenten voor alle sectoren. De horeca is daar vanaf het begin al bij, maar dit ging nooit om zaalpersoneel door de communicatie met klanten. We zien hierin de laatste maanden echter een grote verschuiving en worden steeds frequenter gevraagd om ook barpersoneel en kelners te selecteren.”