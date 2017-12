Janneke legt het haarfijn uit:

Ik heb net met mijn moeder iets uitgevonden wat ik echt heel grappig vond en ik heb het nooit eerder gezien, dus bij deze: 1, steek je hoofd in de sneeuw. 2, pak je telefoon en maak een foto met flits. 3, bekijk alle fantastische sneeuw gezichten. pic.twitter.com/c2eqhrYH41

Ook schrijfster Ann De Craemer uit Tielt doet mee:

Laat mij even meedoen, dacht ik. Gek zijn doet geen zeer en vooral: blijven lachen. Wie weet is dit een remedie tegen mijn writer's block en is mijn oververhitte brein nu helemaal afgekoeld. https://t.co/Tx8ySUwFDu pic.twitter.com/8xziusr1T0

— Ann De Craemer (@AnnDeCraemer) December 11, 2017