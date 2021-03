Steekpartij in De Haan, man aangehouden

De Brugse onderzoeksrechter heeft een 42-jarige man aangehouden op verdenking van een poging tot doodslag in De Haan. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het 56-jarige slachtoffer van de steekpartij is buiten levensgevaar.

De feiten speelden zich maandagavond af in de woning van één van de betrokkenen in De Haan. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk, maar de verdachte zou messteken uitgedeeld hebben aan het slachtoffer. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde na een spoedoperatie niet langer in levensgevaar.

De veertiger werd gearresteerd naar aanleiding van de steekpartij. Ondertussen heeft de onderzoeksrechter beslist om hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Vrijdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de man al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.