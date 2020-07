Steekpartij in Ieper: slachtoffer zwaargewond

Gisterenavond rond 20h30 vond er een steekpartij plaats in de Brugseweg in Ieper. De dader en slachtoffer kenden elkaar.

De twee heren zouden bekenden van elkaar zijn en hebben voor de feiten al een hoogoplaaiende discussie gevoerd voor de woning waar de feiten zich afspeelden. Het gaat dus niet om een inbreker zoals eerder werd vermeld.

73-jarige dader

De steekpartij zelf zou binnen in de woning plaats gevonden hebben. Dat bevestigt het parket aan Focus-WTV. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is nog onbekend. De dader, een 73-jarige man, werd opgepakt en zal deze avond om 19h30 voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het slachtoffer, een jongeman, was een tijdlang in kritieke toestand, maar werd geopereerd en is nu stabiel.

De 73-jarige dader is niet gekend bij politie en parket, het slachtoffer wel.