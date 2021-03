Steekpartij Tielt: leveren camera's spoor naar dader?

Het parket gaat via een opsporingsbericht op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij van afgelopen weekend in Tielt. De dader is nog spoorloos.

Leander Quintyn (32) uit Tielt lag zwaargewond in de Felix D’Hoopstraat, tussen de huisnummers 2 en 14. Hij was gestoken in de buurt van de markt en nog tot in de D’Hoopstraat geraakt. Hij overleed wat later in het ziekenhuis.

De zoektocht naar de dader of daders loopt volop, maar een spoor is er nog niet. Politie en parket gaan daarom nu op zoek naar mensen die in de buurt wonen, om ook hun bewakingscamera’s te controleren, tussen tien en middernacht afgelopen zaterdagavond. Ook wie daar rondreed in die periode met een dashcam, of iets heeft gezien, wordt gevraagd zich te melden.