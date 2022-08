De Steenstraat in Brugge wordt wellicht voorgoed elke namiddag autovrij vanaf de Sint-Salvatorskathedraal tot de Markt.

Het schepencollege beslist daar maandag over. Vorige maand werd de maatregel als proefproject ingevoerd en met succes. Zowel de shoppers als de handelaars zijn tevreden. Ook de politie ziet geen problemen. In de Steenstraat worden ook een aantal parkeerplaatsen geschrapt, en komen er extra laad- en loszones, groenzones en fietsenstallingen. Een datum voor die werken is er nog niet.