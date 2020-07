Stef Peeters verlaat Cercle Brugge

Na een seizoen in het Jan Breydelstadion verlaat Stef Peeters Cercle Brugge. De 28-jarige middenvelder blijft wel in België voetballen, hij tekende voor drie jaar bij KAS Eupen.

Peeters had een belangrijk aandeel in de sportieve redding van Cercle Brugge het voorbije seizoen. De creatieve middenvelder scoorde zes keer voor groen-zwart en gaf ook drie assists in 24 competitieduels. Maar na een seizoen trekt Peeters naar de Oostkantons, waar hij tot medio 2023 vastligt. "We respecteren Stef zijn wens om zijn carrière verder te zetten bij Eupen", aldus Cercle-voorzitter Vincent Goemaere. "We zijn Stef zeer dankbaar voor z'n bijdrage in de remontada van afgelopen seizoen en wensen hem veel sportief plezier bij zijn nieuwe ploeg."

Peeters vervoegt de hoofdmacht van Eupen nu op trainingskamp in Horst in Nederland, en zal het grootste deel van de voorbereiding met de Panda's kunnen afwerken. "Na Senna Miangue is Stef Peeters de tweede speler die zal bijdragen aan een mooi seizoen. Ik ben heel tevreden met hun komst ", reageerde sportief directeur Jordi Condom van Eupen.

De middenvelder wordt al de vierde nieuwkomer aan de Kehrweg, na vleugelverdediger Miangue, flankaanvaller Amara Baby en doelman Théo Defourny.