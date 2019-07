Stefaan De Clerck neemt afscheid van de politiek

Samen met de ex-schepenen Christine Depuydt en Alain Cnudde staat hij zijn zitje af in de Kortrijkse gemeenteraad. Daarmee leggen 3 van de amper 7 verkozen van CD&V 4.0 de weg open naar de vernieuwing die de partij volgens sommigen echt nodig heeft.

Politiek afscheid De Clerck

Stefaan De Clerck zetelde sinds 2000 in de Kortrijkse gemeenteraad en was titelvoerend burgemeester van 2001 tot en met 2012. Hij was ook tweemaal Minister van Justitie. Het afscheid komt er niet toevallig op de Collegebrug. De Leiewerken zijn één van de grootste verwezenlijkingen die De Clerck voor stad Kortrijk meebracht. Voeg er gerust ook winkelcentrum K in Kortrijk aan toe, de bouw en verhuizing van ziekenhuis AZ Groeninge of de ontwikkeling van de Budafabriek. Wie de drie raadsleden opvolgt is nog niet bekend.