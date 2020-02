Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Nuytten zit in het bestuur van de afdeling Koksijde en in dat van Open Vld Westhoek In 2018 deed hij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, en duwde de Lijst van de Burgemeester, maar hij greep naast een zitje. Volgens hem mist Open VLD realisme, betrokkenheid en trouw aan haar partijprogramma. Hij wil echt opboksen tegen de drie anderen, onder andere Bart Tommelein uit Oostende, ook al weet hij dat hij onbekend is.