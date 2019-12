Stefanie Callebaut (SX) rijdt 5500km op een motor voor de Warmste Week

De Warmste Laars van Italië

Op de kaart van Europa zal je zien dat haar route een tekening vormt. Ze tekent een been. Vanuit Kortrijk vertrekkende zal ze de winterse Alpen trotseren, de Mont Blanc oversteken en van daaruit de laars van Italië rijden. Als alles goed gaat zal Stefanie op 24 december om 10 uur 's ochtends aankomen bij Studio Brussel te Kortrijk met een ingezameld bedrag van 5500 euro (1 euro per kilomter) en hopelijk veel meer, want omdat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te sporten gaat alles boven dit bedrag naar 'To Walk Again vzw'!



"Het goede doel dat ik in eerste instantie een hart onder de riem zal steken is 'Octopus', een organisatie die kinderen met slechts 1- of zelfs geen benen voorziet van 'een blade-prothese'. Dit is een speciaal ontwikkelde sportprothese die ervoor zorgt dat kinderen alle bewegingsvrijheid krijgen om eender welke sport te gaan beoefenen. Zo'n prothese kost 5500€ en wordt helaas niet terugbetaald door ziekenfondsen. Mijn doel is om 5500km te rijden en hierbij dus minstens 1 kind van een zogenaamde 'blade prothese' te kunnen voorzien. Elke euro die ik binnenhaal brengt me dus 1km dichter bij mijn einddoel. Alles wat ik boven dit vooropgestelde bedrag inzamel, gaat naar To Walk Again vzw. "

Hoe je de actie kan steunen, kan je lezen op de Facebookpagina van de actie van Stefanie.