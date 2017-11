Stenen leeuwen keren terug naar Australië

In hun thuisland worden ze teruggeplaatst aan de ingang van het Australian War Memorial in Canberra. De stenen leeuwen stonden in de 19de eeuw aan de Menenpoort. De leeuwen werden na de oorlog uit het puin gehaald. In 1936 schonk de burgemeester van Ieper de leeuwen aan Australië. In het kader van de herdenking rond 100 jaar Derde Slag bij Ieper kwamen de leeuwen even terug naar Ieper. In de plaats komen replica’s, die door de Australische regering worden geschonken. Die zijn ondertussen in de maak. Tegen de zomer van 2018 worden ze in Ieper verwacht.