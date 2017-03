Stenen leeuwen keren terug naar Menenpoort

Die worden op 24 april onthuld tijdens een speciale Last Post. De stenen leeuwen stonden sinds 1822 aan de trap van de lakenhallen. Nu komen ze terug als onderdeel van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog.

Geschonken aan Australië

Halfweg de 19de eeuw werden de leeuwen verplaatst naar de Menenpoort. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakten ze beschadigd. Ze werden uit het puin gerecupereerd en in 1936 door de burgemeester van Ieper aan de Australische regering geschonken als een gebaar van vriendschap en uit erkentelijkheid voor de Australische opoffering. Al die jaren staan ze als schildwachten te kijk voor iedereen die het Australian War Memorial in Canberra binnen gaat.

Nu komen de leeuwen tijdelijk terug naar hun symbolische heimat.. Dit kadert in de eeuwherdenking van enkele van de meest cruciale gevechten van de Eerste Wereldoorlog met o.a. de Derde Slag bij Ieper, de Slag om Passendale, de Mijnenslag en het Polygoonbos. Het historisch verhaal van de leeuwen zal gebracht worden in een tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum.