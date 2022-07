Stenengooiers terroriseren Kortrijkse wijk

De politie in Kortrijk voert de controles op om zo snel mogelijk de stenengooiers te vatten, die al twee maanden de Sint-Elisabethwijk in Kortrijk terroriseren.

Niet alleen huizen, maar ook buurtbewoners zelf zijn het doelwit van de stenengooiers. Afgelopen weekend nog raken ze bijna een vrouw op een terras. De steen maakt haar glas kapot. Jean-Philippe Vrijghem: "Wij zijn al bekogeld geweest, de buren, bijna alle buren. Het is begonnen met ijsblokjes, dan kleine kiezeltjes, dan grote kiezels. En dan grote stenen."

Van de daders is voorlopig geen spoor. In de buurt zelf denken ze dat het hangjongeren zijn. De politie voert de controles op. En ook zij zijn al bekogeld. Thomas Detavernier, Politiezone Vlas: "Het escaleert wat de laatste anderhalve week. We zijn ook al een paar keer ter plaatse geweest ’s avonds, ’s nachts, zelfs al met een drone."