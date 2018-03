Stephan Vanfleteren vereeuwigt surftalent

Het resultaat is het boek "Surf Tribe", een selectie uit meer dan 2.500 zwart-witportretten. Die geven een verrassend mooi contrast met de kleurrijke surfwereld. Grote namen als Kelly Slater, Laird Hamilton, John John Florence, Gerry Lopez en Belgisch surftalent Dean Vandewalle stonden voor zijn lens. Zijn portretten tonen de surfer op zijn puurst. Het boek is een uitgave van uitgeverij Hannibal. Naa aanleiding van de verschijning van het boek is er in Knokke-Heist ook een tentoonstelling in CC Scharpoord.