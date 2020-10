Sterke daling woninginbraken door corona

Het coronavirus zorgt voor een sterke daling van het aantal woninginbraken, ook in onze provincie. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vandaag is het de internationale dag tegen woninginbraken, en de hele week loopt de nationale preventiecampagne ‘Eén dag niet’.

Door het coronavirus lopen de preventiecampagnes van de politie vooral via sociale media, in Damme en Knokke-Heist gebeurt dat met animatiefilmpjes onder de noemer ‘Blijfvanmijnkot’.

Eén derde minder inbraken in regio Ieper

Dit weekend schakelen we over op het winteruur, en de donkere maanden zijn voor inbrekers de favoriete tijd van het jaar om toe te slaan. Al is het aantal woninginbraken door het coronavirus overal sterk gedaald. In de regio Ieper bijvoorbeeld. Hier viel in maart - toen de lockdown van kracht werd - het aantal woninginbraken terug van 42 naar 19, minder dan de helft. Ook de voorbije maanden zijn er telkens één derde minder inbraken.

"Er zijn verschillende factoren: de grenscontroles, de grens was een tijd afgesloten", zegt Glenn Verdru van de Politie Arro Ieper. "De verhoogde aanwezigheid van onze mensen op het terrein. Thuiswerk speelt ook een rol. Vorige maand hadden we een week met twee inbraken wat toch historisch laag is voor ons."

Politie geeft preventietips

En daarmee doet Ieper het beter dan de titel van de preventiecampagne ‘Eén dag niet’, die nog de hele week loopt. Eén van de basisregels om inbrekers af te schrikken is ervoor zorgen dat je woning er niet verlaten bijligt, ook al ben je niet thuis.

"De radio laten spelen, lampen die branden. Eventueel met een timer. De brievenbus legen. Dat zijn verschillende maatregelen. Een andere tip is het melden van verdacht gedrag. "

De inbraakpreventiecampagne ‘Eén dag niet' speelt zich door corona vooral online af. Huisbezoeken door een diefstal-preventieadviseur of een infostand op de wekelijkse markt zitten er dit jaar niet in. De politiezone Damme/Knokke Heist post op Facebook elke dag een animatiefilmpje met anti-inbraaktips, onder de noemer ‘blijfvanmijnkot’.

"Mensen zijn meer thuis en gaan minder op vakantie. Toch willen we de mensen waarschuwen in de donkere dagen: blijf alert", zegt de politie. "Als je weet dat een inbreker maar drie minuten de tijd neemt om in een woning binnen te raken kan je het hem moeilijker maken. Ook al ben je maar even de deur uit: sluit ramen en deuren."