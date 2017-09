Sterke daling zittenblijvers in West-Vlaanderen

Voor elke provincie en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest daalt het aantal zittenblijvers. West-Vlaanderen scoort hier het best met 2.82%, tot 1.955.

Dat is goed nieuws. Uit onderzoek blijkt dat zittenblijven het zelfbeeld van de leerling een flinke knauw geeft, er veel tijd verloren gaat in leerstof die de leerling wél al beheerst en het een voorspeller is van vroegtijdig schoolverlaten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil het zittenblijven zoveel mogelijk vermijden. “De negatieve gevolgen van het zittenblijven zijn gekend, zowel naar het welbevinden, de motivatie als de slaagkansen van de leerling in hun verdere studieloopbaan. Zittenblijven moet voor de klassenraad dan ook een ultieme remedie zijn wanneer alle alternatieven uitgeput zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld flexibele leerwegen mogelijk waarbij leerlingen met tekorten hun jaar niet hoeven over te doen, maar bepaalde vakken meenemen naar het volgend jaar en de kans krijgen om de tekorten weg te werken. Bij de modernisering van het secundair onderwijs zal het voor scholen na het eerste jaar van de eerste graad niet meer mogelijk zijn om een B-attest te geven, maar wel een A-attest met verplichte remediëring. Ook op het einde van de eerste graad zal het A-attest met een verplichte remediëring een optie zijn om over te gaan naar de tweede graad.”