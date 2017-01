Sterke West-Vlaamse aanwezigheid op Domotex

Heel wat West-Vlaamse bedrijven tekenen present op Domotex , in het Duitse Hannover, de belangrijkste vakbeurs voor vloerbekleding in Europa.

Denk maar aan IVC, Balta, Beaulieu of Unilin. De tapijt- en vlasboeren van weleer zijn nu toonaangevend op wereldniveau. Ze presteren voortreffelijk maar toch maken ze zich wat zorgen. Over de Brexit, de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. De gevolgen vallen voorlopig nog mee maar niemand weet welke kant het uitgaat. Want de Britse premier May zegt uitgerekend vandaag dat ze gaat voor een harde Brexit. Er is dus vrees voor extra heffingen en een dalende koopkracht voor de Britten. Nog veel vragen dus en dat is nooit goed voor ondernemers.

Paul De Cock (Unilin): “Niemand weet wat er nu gaat gebeuren. Dat betekent onzekerheid, dat betekent investeringen worden uitgesteld. Dat betekent dat deviezen verzwakken. Dat betekent dat we in een situatie zitten die voor het ondernemersklimaat zeker niet goed is.”

De grote spelers kijken dus met argusogen naar Groot-Brittannië en de Brexit daar maar geen doemdenken of angst hier op Domotex. Positief blijven is de boodschap.