Sternen zo goed als verdwenen in haven Zeebrugge

Een stern is een beschermde zeevogel en familie van de meeuw. Maar dan een slag kleiner.

Tot voor enkele seizoenen kon je in de broedperiode op het kunstmatige sterneneiland één van de grootste sternenkolonies van Europa spotten. De plek trok sternen van heinde en ver aan. De situatie is intussen dramatisch veranderd. De dwergstern en grote stern zijn er zelfs helemaal verdwenen. Volgens het INBO is dat te wijten aan beloftes die de Vlaamse overheid nooit is nagekomen. Die had een forse uitbreiding beloofd van hun broedplek samen met een aangepaste vegetatie.

Lees hier het volledig artikel van het INBO over deze materie