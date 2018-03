Stephane Buyens, al jarenlang chef van tweesterrenrestaurant Le Fox in De Panne, stapt in de politiek. Hij sluit aan bij de nieuwe liberale lijst ACT!E.

Buyens is een serieus 'wit konijn' dat in De Panne uit de hoed wordt getoverd. Al nam hij het - van uit de horeca - al eerder op tegen de inertie (naar eigen zeggen) die heerst in De Panne. Van op de nieuwe liberale lijst wil hij "het lelijke slagschip dat nu bestuurd wordt in De Panne, torpederen".