Sterrenlunch in de lucht: Boury stelt vliegtuigmenu samen

Tim Boury van het gelijknamige sterrenrestaurant in Roeselare slaat de handen in elkaar met luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Boury en zijn team zullen gastronomische vliegtuigmenu's samenstellen voor de businessclass passagiers.

Het is goed mogelijk dat u als businessclass passagier vanaf 2020 van een sterrenmaaltijd zal kunnen genieten in de lucht. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat het Roeselaarse sterrenrestaurant Boury volgend jaar enkele menu's zal samenstellen voor de businessclass van Brussels Airlines. De bedoeling is om verschillende kwaliteitsvolle en seizoensgebonden menu's aan te bieden. Al blijkt dat, rekening houdend met de technische mogelijkheden aan boord van een vliegtuig, toch niet zo makkelijk te zijn.

De klanten van het restaurant hoeven echter niet te vrezen: Tim Boury blijft achter het fornuis van zijn sterrenzaak in Roeselare staan. De vliegtuigmaaltijden zelf zullen immers klaargemaakt worden door de LSG Sky Chefs.