Sterrenmaaltijd voor Waregemse zorgverleners

Het verzorgende personeel kon het gebaar ten zeerste appreciëren. “De mensen die in de vuurlinie staan kunnen nu eens met volle teugen genieten. Pasen is en blijft het feest van de hoop. Wij hopen alvast op beterschap voor de zieken, dat we gezond mogen blijven en dat de situatie snel normaliseert”, vertelt algemeen directeur van het ziekenhuis Noël Clerkens. “We zijn Essevee en chef Berto oprecht dankbaar voor deze mooie geste.” Ook burgemeester Kurt Vanryckeghem apprecieert het initiatief: “Het zijn fysiek en emotioneel enorm zware tijden voor ons personeel. Essevee en Berto zorgen voor een schitterend gebaar in dit uitzonderlijke paasweekend.”

Stoofpotjes met hoevekip

Het was hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert die het idee op tafel gooide en chef David Bertolozzi sprong meteen op de kar. “De maatregelen hakken hard in op de horeca. Toch zijn onze problemen niet te vergelijken met de last op de schouders van het zorgpersoneel”, vertelt de chef van Bistro Berto. “Mijn vrouw An en ik twijfelden dan ook geen seconde toen Tony Beeuwsaert ons belde met zijn voorstel.” De chef staat sinds 2018 achter de potten en pannen in het Regenboogstadion. “Vorige week schakelden we over op Traiteur Berto zodat onze vaste klanten nu thuis kunnen genieten van onze gerechten. Dit weekend plooiden we ons dubbel om 200 stoofpotjes van hoevekip met rijst en lentegroentjes te serveren voor het Waregemse zorgpersoneel.”

Match in het Regenboogstadion

Zulte Waregem gaf bovendien nog 150 chocolade paashazen aan het woonzorgcentrum. Voorzitter Carl Ballière verklapt dat het daar niet bij blijft: “Eens we opnieuw samen van voetbal kunnen genieten, willen we alle zorgverleners bovendien uitnodigen voor een competitiematch in het Regenboogstadion. TOPE zeggen we dan Dank voor de goede Zorg.”

