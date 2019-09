Sterrenrestaurant Berto in Waregem stopt

Sterrenrestaurant Berto in Waregem gaat dicht. Dat melden chef-kok David Bertolozzi en zijn vrouw An Kint op de facebookpagina hun zaak.

Berto was een absoluut sterrenrestaurant en zeer bekend tot ver buiten Waregem. Ze had één Michelinster en kreeg van Gault&Millau een score van 16 op 20. Na 13 jaren sluit het koppel nu een belangrijk hoofdstuk in hun leven af. “We willen iedereen die dit verhaal mee hielp schrijven heel erg bedanken. Jullie hebben er 13 fantastisch boeiende jaren van gemaakt en jullie hebben van het getal 13 een geluksgetal gemaakt voor ons”, klinkt het op Facebook.

“We slaan de pagina nu volledig om naar het volgende hoofdstuk. Het hoofdstuk van Bistro Berto in het Regenboogstadion van de Essevee, Zuiderlaan 17 te Waregem waar u sinds een jaar kan genieten van de typische Bistro Berto keuken in een sportief kader. Wij hopen u te mogen verwennen voor minstens opnieuw 13 jaar”, besluiten David en An.