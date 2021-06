Sterrenrestaurant opent met veel goesting de deuren

Er bleven er veel dicht omdat ze op een terras niet dezelfde beleving konden aanbieden. Castor in Beveren-Leie ontving deze middag na acht maanden opnieuw klanten. Voor het eerst met twee Michelinsterren. De tweede ster sleepten chef-kok Maarten Bouckaert en zijn team begin dit jaar in de wacht. Maar daar hebben ze nog niet echt kunnen van profiteren. (Lees verder onder de foto)

Het restaurant is zo goed als volgeboekt. Door de coronamaatregelen zijn het 24 plaatsen in plaats van 40. Het team zat al die maanden niet stil, maar het gemis van de klanten was groot. Met een nieuw ventilatiesysteem en een desinfecterend verneveltoestel kunnen de klanten alvast veilig tafelen.