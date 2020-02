Kristof Marannes nam Ter Leepe in 2005 van zijn vader over. Hij vernieuwde de zaak en zette in op inventieve gerechten. In 2006 werd hij laureaat van de Zilveren Pollepel, in 2009 kreeg Ter Leepe een Michelinster.

Geen Michelinsterren meer in Zedelgem

Ter Leepe is na Hertog Jan het tweede sterrenrestaurant dat uit Zedelgem verdwijnt. Het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens sloot in 2018 de deuren.

Lees ook: