Steunactie voor man die zichzelf in brand stak

Een twintigtal kennissen en sympathisanten van de dertiger die zichzelf gisteren in brand stak voor de politierechtbank in Kortrijk houdt een vreedzame actie voor die rechtbank

Ze willen zo steun betuigen aan de man. Initatiefnemer Jamal Qnioun vindt dat allochtone handelaars "gepest" worden, maar burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld) ontkent dat zij geviseerd worden.

"Dit soort controles op handelszaken komen er niet op mijn initiatief, maar worden georganiseerd door de sociale inspectie, de politie en tal van andere diensten onder toezicht van de arbeidsauditeur", zegt Van Quickenborne. "Als er zware inbreuken worden vastgesteld, beslist het parket om de zaak te verzegelen. Dat is in de situatie van deze man ook gebeurd." De burgemeester benadrukt nog dat dit soort controles de voorbije jaren bij tal van handels- en horecazaken uitgevoerd werd. "Er is nooit sprake van controles gericht tegen een bepaalde groep", zegt hij. "Het gaat steeds om zaken met een ernstig risico op inbreuken."

Buiten levensgevaar

Intussen is de 38-jarige Kortrijkzaan buiten levensgevaar. "Ik had vandaag een kennis van hem aan de lijn. Hij is overgebracht naar het brandwondencentrum van het AZ Groeninge", zegt zijn vertrouwenspersoon Jamal Qnioun. De hulpdiensten konden het vuur snel doven en de man afkoelen, maar hij liep toch zware verwondingen op. Hij heeft erge brandwonden over zijn hele romp en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het levensgevaar is ondertussen geweken.