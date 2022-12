Steunmaatregelen voor getroffen handelaars na gasexplosie Oostende

De handelaars van de Christinastraat in Oostende hebben al enkele maanden te maken met werken in de straat, de gasexplosie in oktober zorgde voor vertragingen. Daarom neemt Stad Oostende enkele maatregelen voor de getroffen handelaars.

De Stad stelt de getroffen ondernemers vrij van de belasting op uithangborden en uitstallingen. Verder gaat het over digitaliseringsacties, aankleding van de Christinastraat en marketing- en promotieacties van de lokale handelaars in de straat.

“Als stad willen we onze lokale handelaars zo goed mogelijk ondersteunen, zeker als het moeilijk gaat. Onvoorziene omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Herlokalisatie

Het Economisch Huis Oostende helpt de handelaars die schade opliepen tijdens de gasexplosie indien gewenst met de zoektocht naar een (tijdelijke) herlokalisatie. “We hebben een goed contact opgebouwd met de Oostendse vastgoedmakelaars. We kijken dus graag samen met hen en de getroffen handelaars voor een (tijdelijke) nieuwe locatie”, vult algemeen directeur van het Economisch Huis Oostende Filip Roelandt aan.

Ook The Box in de Alfons Pieterslaan is een mogelijkheid die het Economisch Huis aanbiedt. Handelaars die hierop zouden ingaan of samenwerkingen aangaan met andere handelaars kunnen tijdelijk een beroep doen op de ondersteuning voor co-retailing.

Digitaliseringsaanbod

De handelaars in de getroffen zone krijgen ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een digitaliserings- en e-commercesessie. Na een intakegesprek op 19 december kregen de ondernemers de mogelijkheid om een individuele coachingssessie te boeken.

Samen met een expert bekijken de ondernemers hoe ze hun zaak uniek kunnen maken en zo meer klanten kunnen aantrekken.