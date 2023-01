Steunpunt Bewindvoering breidt na West-Vlaams jaar uit

Sinds een jaar is er in onze provincie een online steunpunt over bewindvoering. Onder meer door de toename van dementie zijn in onze provincie alleen al 11.000 mensen niet langer bekwaam om hun zaken zelf goed te regelen. En dan staat een bewindvoerder, meestal een familielid of een advocaat hen bij.

Fysiek Welzijnsloket

Het West-Vlaamse steunpunt was een uniek proefproject in Vlaanderen. In een jaar tijd kwamen er 155 meldingen, maar wantoestanden zijn daarbij niet aangekaart. Het online steunpunt blijkt wel nog niet genoeg gekend. Om de drempel naar juridische bijstand nog te verlagen, is er nu ook elke maandag- en woensdagvoormiddag een welzijnsloket in het gerechtsgebouw in Brugge. Aan het welzijnsloket zit niet alleen een advocaat, maar ook een hulpverlener van het CAW. Je kan er terecht met alle soorten problemen. Eén op drie die het Steunpunt wil bereiken, komt uit de zorgsector, vooral in de centrumsteden.

Uitbreiding

Het welzijnsonthaal, op maandag en woensdag van 9-13u, is een samenwerking tussen CAW Noord-West-Vlaanderen, Balie West-Vlaanderen, en de Rechtbanken en parketten in het gerechtsgebouw Brugge.

Met een symbolische druk op de knop breidt het project nu ook uit: vanaf nu is het steunpunt ook actief in de arrondissementen Oost-Vlaanderen, Leuven en Antwerpen.