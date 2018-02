Steunwiel voor kansarmen met mobiliteitsproblemen

In Ieper zijn het OCMW en verschillende organisaties gestart met de actie "Steunwiel", een project dat het mobiliteitsprobleem voor mensen in kansarmoede de wereld uit moet helpen.

Dat doen ze door betaalbare tweedehandsfietsen aan te bieden. Verschillende welzijnsdiensten ervaren immers dat hun cliënten problemen ondervinden met hun mobiliteit. Dat heeft een negatief effect op hun sociale leven. Zo raken ze niet tijdig op een afspraak, kunnen ze het werk of de opleiding moeilijk bereiken of kunnen ze niet deelnemen aan een activiteit bijvoorbeeld.

Lessen

Vorig jaar organiseerde Curieus een fietsinzamelactie. CVO Miras en het fietsatelier van het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart stelden deze fietsen op punt. Zo kunnen mensen binnen een hulpverleningcontext van het OCMW Ieper, CAW of HHI via het Steunwiel hun mobiliteitsprobleem aanpakken. Bij het Steunwiel kan men na doorverwijzing ook terecht voor betaalbaar fietsherstel. En voor wie niet kan fietsen, zich te onzeker voelt op de weg of graag een opfrissing wil, zijn er enkele praktijklessen voorzien op een aangepast en veilig terrein. Ook mensen die de wegcode onvoldoende kennen, krijgen een korte cursus om hen op weg te helpen.