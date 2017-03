Roisin Murphy sluit, in de haar volstrekt eigen stijl, de eerste festivaldag af. De dag erop zorgt nieuwe queen of hiphop Coely ongetwijfeld voor een aangename stijging van de gevoelstemperatuur in het Minnewaterpark. Diezelfde zaterdag ook op de affiche: Steve Winwood, één van de grote iconen van de Britse muziekscene.

Op zondag 9 juli wordt het programma aangevuld met de indierockers van Local Natives die voor een exclusief concert naar Cactusfestival komen.