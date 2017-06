Steven Casteele finisht eerste op Nacht van West-Vlaanderen

Meer dan 5.000 sportievelingen hebben deelgenomen aan de Nacht van West-Vlaanderen, hét sportevent in Torhout. Het is vooral uitkijken naar de halve marathon, die telt als het Vlaams kampioenschap. Steven Casteele maakt zijn favorietenrol waar en finisht als eerste.

De broers Casteele uit Gullegem maken de wedstrijd meteen hard. Steven, de jongste, is Belgisch kampioen in de 10 kilometer op de piste. Hij wil in Torhout onder de 1u en 5 minuten lopen.

Mathijs Casteele is vandaag haas voor zijn jongere broer. En even voor half koers moet ook Vander Kelen lossen. Nadat Mathijs zijn werk heeft gedaan, moet Steven Casteele de laatste kilometers alleen afwerken. Een snelle tijd zit er aan te komen, maar onder de 1u en 5 minuten duiken, lukt net niet.

Casteele wint het Vlaams kampioenschap halve marathon in een knappe 1 uur 6 minuten en 54 seconden.Twee minuten later finisht Mathijs Casteele als tweede voor Vander Kelen en Fincioen.