Steven Mahieu dolt met het publiek in nieuwe show

Zonder Filter, de derde stand-up comedy show van West-Vlaming Steven Mahieu is in première gegaan. Dat is meteen ook de start van een tournee die hem de komende maanden ook een tiental keer naar onze provincie brengt.

In ‘Zonder Filter’ diept Steven Mahieu de gênante momenten uit zijn leven op en het publiek smult ervan omdat alles zo herkenbaar is. Mahieu probeert met zijn derde zaalshow iedereen op de hand krijgt en dat heeft vooral te maken met de manier waarop hij met het publiek dolt. Niemand is veilig, dat was ook al zo in zijn vorige shows, maar nu heeft Mahieu de interactie met zijn toeschouwers tot kunst gekneed.

‘Zonder Filter’ komt in januari en februari naar Roeselare, Izegem, Oostende, Marke en Koksijde.