Stevigere vuilniszakken tegen meeuwen zijn succes

Een test met stevigere vuilniszakken in De Haan blijkt een succes. De zakken zijn gemaakt uit steviger plastiek, en die krijgen de meeuwen niet zo snel stuk gepikt.

Net als in veel kustgemeenten hebben ze in De Haan vaak last van rondslingerend afval nadat meeuwen de zakken hebben open gepikt. Maar De Haan onderzoekt nu wanneer ze de steviger huisvuilzak kan invoeren.

"Meeuwen prikken gaatjes maar halen afval er niet uit"

De huidige gele huisvuilzakken van de afvalintercommunale in De Haan en Wenduine zijn niet genoeg bestand tegen het gepik van hongerige meeuwen. Sinds enkele weken testen ze steviger zakken op het containerpark. "Tot mijn grote verwondering zijn de resultaten positief", zegt Marleen De Soete, schepen van afvalbeheer in De Haan.

"We zien toch wel een groot verschil. Het is nu al een maand dat er getest wordt. Er zijn wel nog pogingen. Ze prikken kleinere gaatjes, maar afval eruit trekken zit er niet meer in. De resultaten zijn hoopgevend na een maand testen."

(lees verder onder de foto)

Inspiratie uit Zeeland

De zakken met een steviger polymeerplastiek zijn wel dubbel zo duur en De Haan haalt de mosterd uit Zeeland waar ze met hetzelfde probleem kampen.

"We hebben op twee sites de zakken getest. Zowel de bestaande zakken als de nieuwe meeuwenbestendige zakken. Je kunt het duidelijk zien. De bestaande zakken waren helemaal kapot gescheurd en het afval was eruit", zegt milieuambtenaar Dave Hendrickx.

Het is nog niet beslist wanneer de nieuwe zakken gelanceerd worden en ook te koop zullen zijn. Daarover wordt nog samen met de afvalintercommunale overlegd.