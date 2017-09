De brandweerzone Westhoek heeft een sticker laten maken waarmee je kan duidelijk maken of je huisdieren hebt en hoeveel.

Die sticker moet je op een ruit van je huis kleven. Als het brandt, kan de brandweer een huisdier sneller redden. De brandweerzone Westhoek is de allereerste zone die zo’n sticker uitbrengt. Hij is te koop in alle gemeentehuizen van de zone.