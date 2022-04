Stijgende dagprijzen in woonzorgcentra: "Bewoners moeten aan hun spaargeld zitten"

Mensen in de woonzorgcentra maken zich zorgen over een mogelijke hogere dagprijs. Curando vzw verhoogt zo de dagprijs met 5,5 procent. De meeste mensen redden het niet met hun pensioen, sommigen stappen zelfs over naar het OCMW.

Door de hogere inflatie stijgen de prijzen met de index. Een aanpassing mag nu tijdelijk om de zes maanden. Er kan tot 8 procent bij komen. Woonzorggroep Curando in Ruiselede, dat 9 centra telt, verhoogt de dagprijs met 5,5 procent. De woonzorggroep Montena in Roeselare, waar ook het WZC De Zilverberg toe behoort, heeft nog niet beslist. De bewoners wachten angstig af.

"Wat als je geen spaargeld hebt?"

"Ik betaal nu 64,50 euro, maar moest er nog iets bijkomen dat is dat zwaar. Velen hebben geen groot pensioen en dan moet je al bijleggen met je spaargeld. Maar wat als je geen spaargeld hebt?", vertelt Georgette Geldhof die in het woonzorgcentrum De Zilverberg verblijft.

De overheid betaalt de lonen van de werknemers, maar de bewoners betalen een dagprijs. Wie de dagprijs kan betalen met z’n pensioen zit goed, want het pensioen stijgt mee. De meeste mensen moeten wel aan het spaargeld komen. "Dat is de meerderheid van de mensen. Om de huidige inflatie te kunnen volgen moet dat geld goed belegd zijn", zegt Dirk Lips van Curando. "In het slechtste geval zal de familie moeten bijleggen of het OCMW."

Ook het zorgbudget moet dringend hoger. Dat zou over twee jaar gebeuren maar voor sommige groepen kan dat misschien al vroeger. "Ik denk dat het gesprek moet gevoerd worden. Hoe zullen we ervoor zorgen dat we in een maatschappij leven waar geen oude mensen in armoede leven. Het is wel actueel en hoogdringend."