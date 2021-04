Stikkend zeehondje gered: plastieken ring rond hals

In Nieuwpoort is vanmorgen een zeehond gered van de verstikkingsdood. Het dier was in ademnood door een harde, plastieken spanring rond de nek. Vrijwilligers en brandweer konden de zeehond redden. Het dier wordt opgevangen bij Sea Life in Blankenberge.

De zeehond is vanmorgen in Nieuwpoort opgemerkt door een vrijwilligster bij het North Seal Team. De burgervereniging beschermt zeehonden aan onze kust. Het dier lag op een golfbreker en was in ademnood.

De brandweer kwam ter plaatse om het gewonde dier te vangen. "Die reddingsactie verliep vrij vlot", vertelt Luc David van North Seal Team. "We zagen dat het dier gewond was en de brandweer heeft het dier in nood zelf naar Sea Life in Blankenberge gebracht. Op die manier wonnen we kostbare tijd want de zeehond was er erg aan toe".

(lees verder onder foto van (c) Luc David)

Vervuiling op zee

De zeehond stikte bijna door een harde, plastieken spanring rond de hals. "Die ring kwam in zee terecht als vervuiling. Wellicht had het dier die plastieken ring al lang rond de nek. Door te groeien is de ring beginnen te knellen. Dat kan je zien aan de bloedsporen aan de hals van het dier. De zeehond kreeg ademhalingsproblemen en is wellicht daardoor aan land gekomen.

Je ziet zo duidelijk wat de gevolgen zijn van plastiek vervuiling op zee. De dieren raken erin verstrikt en lopen grote risico's".

(lees verder onder de foto (c) Luc David )

Opvang bij Sea Life

In Sea Life in Blankenberge is de plastieken ring van de hals gehaald door een dierenarts. De zeehond is er ook onderzocht en het dier komt nu terug op krachten.

Druk voor North Seal Team: "Al 50 dode zeehonden"

Voor het North Seal Team zijn het drukke maanden. "Sinds februari hebben we al zeker 5 gewonde zeehonden kunnen redden", zegt oprichtster Inge De Bruycker. "Helaas zijn ook zo'n 50 zeehonden dood aangespoeld. Ze raakten gewond door de dwarrelnetten die vissers gebruiken".

Wat doen als je zeehond ziet?

"Blijf zeker uit de buurt van de zeehond en hou voldoende afstand. Bel ons noodnummer 0491/74.32.78

en dan komen wij kijken wat er moet gebeuren," geeft Inge De Bruycker als tip mee.

(Foto Luc David)